Ein Denker mit eigenem Brunnen

Der Mann wurde 1844 im preussischen Röcken, einem kleinen Dorf im heutigen Sachsen-Anhalt, in einer Pfarrersfamilie geboren. Er studierte klassische Philo­sophie und wurde nach seinem Abschluss und der Professur von Wilhelm Vischer als 24-Jähriger an die Basler ­Universität geholt. Hier lehrte er klassische Philosophie – arbeitete aber auch als Deutschlehrer an der Schule auf Burg, dem Gymnasium am Münsterplatz.

GELEBT HAT DER DENKER BEI EINER SCHNEIDERIN IN UNTERMIETE – DIES AM SPALENTORWEG 2.

SPÄTER – BIS ER SEINE EIGENE WOHNUNG BEZOG – WAR ER AM SCHÜTZENGRABEN 47 UNTERGEBRACHT.

Ein Jahr – 1875 bis 1876 – ­verbrachte er schliesslich am Spalentorweg 48. Eine Gedenktafel erinnert dort an jene Zeit.

Der Philosoph muss also während seiner zehn Basler Jahre unserem heutigen Sprossen-Brunnen-Ort immer wieder begegnet sein. Zum 115. Todestag – am 25. August vor vier Jahren – hat die Stadt den Brunnen nach dem weltberühmten Denker benannt.

UNSERE FRAGE: WIE HEISST DER PHILOSOPH? WIR SUCHEN DEN ERSTEN BUCHSTABEN SEINES ­NACHNAMENS.

Und das ist ein: …