Edi geht! Doch jubeln wird niemand

Nun ist Rutschmann als Präsident der SVP Riehen zurückgetreten. Bis zur Wahl der Nachfolge an der nächsten Generalversammlung der SVP Riehen werde die Partei interimistisch von den beiden Vizepräsidenten Felix Wehrli und Bernhard Rungger geführt, teilte die Partei am Mittwoch mit. Rutschmann geht «mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge», wie er auf Anfrage sagt. Als Hauptgrund nennt er die Doppelbelastung, weil er inzwischen Präsident der SVP Basel-Stadt ist. Er sieht es nicht als Drohung, sondern als Versprechen, weiterhin im Hintergrund sich für die Riehener Politik zu engagieren und dafür zu sorgen.

Rutschmann formte die junge SVP in Riehen zu einer Partei, die heute in der 20'ooo-Einwohner-Gemeinde die Politik wesentlich mitbestimmt und schon vor vier Jahren der Steigbügel für den amtierenden Gemeindepräsident Hansjörg Wilde (parteilos) war. Ohne SVP, das war rasch klar, würde die EVP immer noch das Gemeindepräsidium stellen, so wie sie es Jahrzehnte lang tat. Als Rutschmann angetreten war, in der Politik etwas zu bewegen, fühlte sich die EVP so unantastbar wie der Wetterhahn auf der Riehener Dorfkirche. Inzwischen jedoch kämpft die Partei gegen ihr Absinken in die Bedeutungslosigkeit. Neben ihren linken Verknüpfungen wurden ihr der Etatismus zum Verhängnis – Rutschmanns Aufstieg ist eng verbunden mit dem Niedergang des ehemaligen Vereins Evangelischer Wähler (VEW, später EVP).

Niemand kam an ihm vorbei

Rutschmanns Politstil war auch immer sein grösstes Handycap, zumindest aus der Sicht der anderen Parteien: immer direkt, immer im Angriffmodus, nicht selten übereifrig. Kompromissbereitschaft gab es bei ihm oft erst nach zähem Ringen. Nebst den Kämpfen mit anderen Parteien hatte er in Riehen immer wieder internen Zoff zu schlichten, was ihm meist – so berichten Weggefährten – mit einer Mischung aus Charme und unterschwelligen Drohungen gelang.

Noch vor zehn Jahren empörten sich Politiker lautstark und wortreich über Rutschmann. Hinter vorgehaltener Hand äusserten sogar ehemalige und amtierende Riehener Gemeinderäte Dinge, welche die Grenze des Rufmordes überschritten hätten, wären sie bekannt geworden. Und immer schimmerte da Neid, Anerkennung und tiefste politische Verachtung durch. Am Ende kamen sie doch nicht an ihm vorbei. Rutschmann, so war die nüchterne Bilanz nach jeden Wahlen, hatte Erfolg. Zuerst holte seine Partei einen Wähleranteil von 10 Prozent, dann ging der Aufstieg weiter bis über 20 Prozent. Nur die SP bewegt sich im gleichen Feld, was die politische Stärke betrifft.

Es gab auch Niederlagen

Rutschmann und seine Mannen und Frauen, die immer zahlreicher wurden, gewannen Abstimmung um Abstimmung: Nein zur Stettenfeldüberbauung, Nein zur Moostalüberbauung, Nein zum Parkhaus im Dorfkern oder Nein zum Weissenbergerhausabriss – die SVP-Anti-Haltung kam in Riehen gut an. Zudem war die Partei immer zuovorderst, wenn es darum ging, die Steuern zu senken und den Staatsapparat abzubauen, was bis heute auch Rutschmann nicht gelungen ist. Es schien, als würden die SVP-Vertreter einen guten Riecher dafür haben, was in Riehen die Leute denken.