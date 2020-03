EVP-Politiker will mit einer Broschüre die Scheidungsrate senken

«Wie man die Liebe pflegt» heisst die Broschüre, mit der EVP-Grossrat Thomas Widmer-Huber Basler Ehen retten will. Geht es nach ihm, soll das Büchlein des Paartherapeuten und Zürcher Uniprofessors Guy Bodenmann künftig an Neuvermählte abgegeben werden. In einer schriftlichen Anfrage will er wissen, ob sich die Regierung dies vorstellen könne.