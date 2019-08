E-Trottis: Zu gefährlich und zu zahlreich

Es geht schnell. Sehr schnell. Verdutzt halte ich an und steige vom E-Trottinett, das ich soeben ausgeliehen habe. Das Gerät ist kaum mehr als ein Brett plus Stange und fährt schneller als ich auf meinem Velo. Okay, zweiter Versuch. «Nit uf em Trottoir fahre!», ruft mir ein Passant entgegen. Er hat recht. Ich setze meine Fahrt auf der Strasse fort, überhole einen Velofahrer und kassiere einen bösen Blick. Ich merke schon, beliebt sind ­E-Trotti-Fahrer bei den anderen Verkehrsteilnehmern nicht.