Dürr: «Basel bleibt der kriminellste Kanton der Schweiz»

Gewalt ist in Basel trotz eines leichten statistischen Rückgangs der Delikte häufiger als in anderen Städten, sagte Justiz- und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr vor den Medien. In Städten, an Grenzen und entlang von Verkehrswegen sei eine Häufung normal, aber beispielsweise in Genf sehe es derzeit etwas besser aus.