Dringende Suche nach Standort für Car-Terminal 

Der verärgerte Anwohner wandte sich ans BVD und dessen Vorsteher Hans-Peter Wessels (SP). Dieser verwies auf ein Problem, das in Basel immer noch nicht gelöst ist. «Generell gibt es heute nur sehr wenige Haltemöglichkeiten für Cars», schrieb das BVD. «Angesichts der Entwicklung im europäischen Fernlinien- und Reisebusverkehr rechnen wir aber mit einer weiteren zunehmenden Nachfrage.»

Die Situation an der Gartenstrasse habe sich aber gebessert, sagt Marc Keller, Sprecher des Bau- und Verkehrsdepartementes Basel-Stadt. «Lärm gab es in der Vergangenheit tatsächlich immer wieder Probleme mit Cars von gewissen Unternehmen zu nächtlicher Stunde. Die Situation dürfte sich in den letzten Monaten entspannt haben», sagt Keller.

Gartenstrasse nur noch für Reisebusse

Nach einer Intervention des Amtes für Mobilität beim zuständigen Bundesamt für Verkehr dürfen nun fahrplanmässig fahrende Fernbusse nicht mehr in der Gartenstrasse, sondern dürfen nur noch an den Car-Parkings in der Meret-Oppenheim-Strasse und in der Mattenstrasse stoppen. «An der Gartenstrasse halten nur noch Reisebusse», sagt Keller.

Basel ist ein Fixpunkt im europäischen Fernbusnetz. Während der Woche steuern insgesamt rund 650 Busse –oder pro Tag rund 90 Busse – an die Meret-Oppenheim-Strasse und Gartenstrasse. Die Verkehrszähler in Basel gehen von 30000 und 35000 Busse jährlich aus, 70 Prozent sind Fernbusse, der Rest ist Reisebusse. Die effektive Zahl der Busse, die nach Basel fahren, dürfte jedoch noch höher liegen. Denn die Busse, die im Tagesausflugsverkehr unterwegs sind, wurden in dieser Statistik nicht erhoben. An der Meret-Openheimer-Strasse kommen pro Woche etwa 600 Busse an; der Rest entfällt auf die Gartenstrasse.

Nur kurzzeitige Überschreitung der Kapazitätsgrenze

Das BVD, das vergangenen Sommer eine Studie zur Busfrequenz durchführen liess, kommt zum Schluss, dass «es trotz Spitzen an gewissen Tagen – Freitag bis Sonntag – und gewisse Tageszeiten – Morgen und Abend an den drei Standorten in der Regel ausreichend Haltemöglichkeiten gibt», so Keller. «Nur zu bestimmten Zeiten und von kurzer Dauer kann auch die Kapazitätsgrenze erreicht oder gar überschritten werden.»