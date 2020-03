Drei Zürcher Hooligans müssen ins Gefängnis

Die anderen Beschuldigten erhielten bedingte Strafen von jeweils vier bis acht Monaten, je nachdem, ob sie vorbestraft waren oder es sich bei den vorgeworfenen Taten um Landfriedensbruch, Raufhandel oder Körperverletzungsdelikte handelte. Das Gericht erhöhte bei einigen auch die Probezeit auf bis zu vier Jahren und gab damit zu verstehen, dass es zu keinen weiteren Delikten rund um Fussballspiele und Hooligan-Ausschreitungen mehr kommen dürfe. Sonst droht Neubeurteilung und Strafverschärfung, in einigen Fällen auch eine unbedingte Strafe.

In einzelnen Anklagepunkten gab es auch Freisprüche, zum Beispiel wenn die Staatsanwaltschaft nicht eindeutig hatte nachweisen können, dass ein Beschuldigter tatsächlich auf andere eingeprügelt hatte und ihm somit nur das Mitmachen an dieser Abrechnung unter extremen Fussballfans vorgeworfen werden konnte. In diesen Fällen gab es meist Verurteilung wegen der Beteilung an Raufhandel und oder wegen Landfriedensbruch.

Auf wehrlose Opfer am Boden eingeschlagen und eingetreten

Einige Beschuldigte trugen während des Strassenkampfes vom 19. auf den 20. Mai 2018 beim Basler St. Jakobstadion sowie im angrenzenden Lehenmatt-Quartier mit Quarzsand gefüllte Handschuhe. Für das Gericht war klar, dass die Hooligans diese nur deshalb anhatten, um bei Fausttreffern den Gegner stärker zu verletzen als mit der blossen Hand. Aus diesem Grund gab es alleine für das Verwenden von solchen Schlägerhandschuhen eine Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen das Waffengesetz; diese Strafe wurde zu den anderen Delikten hinzugerechnet.

Klare Worte fand Richterin Stucki bei einem in Zürich lebenden, 25-jährigen Syrer. Er war in der Vergangenheit schon mehrfach bei Fanausschreitungen dabei gewesen und hat zurzeit in Zürich noch ein Verfahren wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte am laufen. Da der Mann einschlägig aktenkundig ist und auch Delikte, die er während Fanprügeleien in Zürich begangen hatte, vom Basler Gericht beurteilt werden mussten, erhielt er insgesamt drei Jahre Freiheitsstrafe. Unbedingt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er als Mitglied der Ultra-Fangruppierung «Zürichs Kranke Horde» in jener Nacht mehrfach auf den Kopf von zwei am Boden liegenden und wehrlosen Personen getreten hatte. Zudem prügelte er mit den Fäusten weiter auf die kampfunfähigen Personen ein.

Vor Gericht hatte der Syrer gesagt, dass er nie jemanden ernsthaft habe verletzen wollen. Da musste die Richterin den Mann belehren: Tritte gegen den Kopf einer Person, sind grundsätzlich schlimm. Wenn das Opfer dann noch am Boden liegt und sich nicht wehrt, ist die Tat um so verwerflicher, auf jeden Fall aber als schwere Körperverletzung einzustufen. Dabei spielt keine Rolle, ob das Opfer tatsächlich verletzt werde oder nicht. «Denn wer das tut, nimmt inkauf, dass das Opfer schwere und irreversible Schäden am Hirn davonträgt», so die Richterin.