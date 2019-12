Drei Jugendliche greifen 34-Jährigen am Barfi an

Ein 34-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag am Barfüsserplatz schwer verletzt. Er wollte zum Kohleberg hinaufgehen, als ihm drei Jugendliche über den Weg entgegenkamen. Völlig unvermittelt, wie die Basler Polizei schreibt, habe einer der drei ihm einen Gegenstand an den Kopf geschlagen.