Diskretion im Rathaus

Es gebe aber auch sehr angenehme Grossratspräsidenten. Canton erinnert sich gerne an Margrit Spörri von der SP, die 1997 zur höchsten Baslerin gewählt wurde. «Sie war eine tolle Präsidentin, handelte aus dem Bauch heraus.» Wie sie am Zionistenkongress, der anlässlich seines 100. Jahrestag in Basel stattfand, die Delegation mit Avraham Burg in ihrer direkten und unkomplizierten Art begrüsst habe: «Das war so erfrischend.» Oder als sie die damalige zweite Ratssekretärin Evelyne Martin-Vogel zur Präsenzkontrolle aufgefordert habe mit den Worten: «Ich bitte Frau Martin um den Vogel-Aufruf.»

Karteien statt Computer

Canton war nicht immer politisch interessiert. «Bevor ich hier angefangen habe, wusste ich gar nicht, was der Grosse Rat war», sagt sie und lacht laut. Zum Glück sei die Chefin ihrer Schwester Grossrätin gewesen und habe sie dann aufgeklärt. Sabine Canton war damals 25, hatte eine kaufmännische Lehre in einem Reisebüro absolviert und nach dem Abschluss einige Jahre in der Branche gearbeitet. Siesuchte eine Stelle, verschickte ein paar Bewerbungen und reiste dann in den Orient.

Dass sie in der Staatskanzlei landete, war ein Zufall. Es hätte genauso gut eine andere Stelle sein können. «Und niemals hätte ich gedacht, dass ich so lange bleiben würde», sagt Canton. Und sie möchte auch nicht weg. «Ich arbeite im Rathaus, einen schöneren Arbeitsort kann ich mir nicht vorstellen.» Sie liebe es, von Kleinhüningen, wo sie wohnt, den Rhein entlang zu Fuss zur Arbeit zu gehen. Canton lebt alleine und hat keine Kinder.

Druck hat zugenommen

Seit 1989 hat sich viel verändert. Es gab damals noch keine Computer, nur Karteien, die sie von Hand ausfüllte. Und keine sozialen Medien. Der Druck auf die Politiker, rund um die Uhr auf allen Kanälen präsent sein zu müssen, habe stark zugenommen. Sie selber hält nichts von Facebook, Twitter und Co. «Das ist mir zu anstrengend.»

Viel lieber verbringt Sabine Canton ihre Freizeit am Bodensee, im Appenzell oder im Schwarzwald. Geht wandern oder ins Kino. «Oder ich sitze im l'Atélier und esse ein Stück Zitronencake. Den besten.»

15 Uhr: Es klingelt. Die Debatte im Grossen Rat geht weiter.