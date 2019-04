Dieses Velo soll Basel sauberer machen

Das Messvelo ist mit einer Kamera ausgestattet. Der mit der Kamera verbundene Bordcomputer erkennt und zählt Zigarettenstummel, Scherben, Kaugummi, Laubblätter, Papierfetzen, Exkremente und weiterer Unrat. Der Computer spuckt dann eine Auswertung auf einem Stadtplan aus. «So entstehe eine detaillierte Auswertung der Sauberkeit einer Strasse, eines Platzes oder eines Parks».

Ein solches System sei genauer als die Erfahrungen der Mitarbeiter, die täglich gegen den Dreck auf Basels Strassen kämpfen, sagt Tiefbauamt-Sprecher Daniel Hofer. Denn: «Sauberkeit ist etwas sehr Subjektives». Das bisherige Messverfahren, bei dem Daten von Hand erfasst werden, sei viel aufwändiger.

Keine illegalen Fahrten auf dem Trottoir

Das Messvelo fahre aber nicht verbotenerweise auf den Trottoirs der Stadt, verspricht Hofer: «Es reicht, wenn das Velo auf der Strasse fährt. Die Kamera erfasst auch die Bereiche auf den Trottoirs.» Sorgen wegen der Kamara müssen sich Datenschützer zudem nicht machen: Die Bilddaten werden nicht gespeichert, sondern nur die Daten des Mülls.

Die Auswertung soll zeigen, wo die Reinigung am wirkungsvollsten ist, wo mehr und wo weniger gereinigt werden muss. Die Stadtreinigung des Tiefbauamts könne so ihre Ressourcen «gezielter zugunsten einer höheren Sauberkeit einsetzen». Nach Ostern wird das System zusätzlich noch an einer Wischmaschine und einem Kehrichtfahrzeug installiert. Insgesamt werden so täglich morgens, mittags und abends auf 20 Kilometer langen Routen Basels Müllberge elektonisch erfasst.

Der Pilotversuch dauert insgesamt drei Monate. Die eingesetzte Technik stamme von einem Schweizer Start-up-Unternehmen. Das Elektrovelo stammt aus dem bisherigen Fuhrpark des Tiefbauamtes.