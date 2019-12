Die typische Basler Beiz

Über hundert Jahre ist es her, seit der Wirt des Gasthauses «Zum Ritter St. Georg», Innocenz Weiss, als Erster in der Stadt auch Bier ausschenkte. Ursprünglich gab es in den traditionellen Basler Lokalen nur Wein. In der damaligen Zeitung «Basler Nachrichten» erschien ein Artikel, in dem das Bier, das man nicht direkt beim Brauer trinkt, als Gift bezeichnet wird. Daraufhin änderte der selbstbewusste Wirt den Namen seiner Beiz in «Gifthüttli».