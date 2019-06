Die raue Seite des Zirkuslebens

Weltoffen

Nachdem seine Eltern sich scheiden liessen, wuchs er mit seiner Schwester bei seiner Mutter im Raum Zürich auf. Nur in den Sommerferien durfte er mit seinem Vater mitfahren. Nach Abschluss der Handels- und der Rekrutenschule entschied er sich, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten. Er erinnert sich an seinen ersten Arbeitstag: «Wir mussten früh anfangen zu arbeiten. An die harte körperliche Arbeit musste ich mich zuerst gewöhnen», sagt der heute 41-Jährige. Sein zwölfjähriger Sohn Chris Rui kennt kein Leben ohne Zirkus: Bereits mit zwei Jahren hatte er seinen ersten Auftritt. «Man wächst hier sehr multikulti auf», sagt sein Vater. 15 Nationen arbeiten im Familienunternehmen mit.

«Wir sind extrem weltoffen. Das unterscheidet uns vielleicht vom typischen Schweizer Normalbürger.» Eine Zirkusschule begleitet die Kinder während der Tournee. «Nur während der Wintermonate gehe ich in eine öffentliche Schule», erklärt Chris Rui.

Zweieinhalb Stunden Schlaf

Eine überdimensionierte Bohrmaschine auf Rädern fährt vor, ein Gabelstapler mit Presslufthammeraufsatz. Unter lautem Getöse rammt sie einen Anker in den Kiesboden. Der Hering in Grossformat bildet das Fundament für das 20 Meter hohe Zelt. Von der Kapelle her hört man das Wiehern eines Pferdes.

Ivan Frédéric Knie streckt sich. Er ist müde. Erst um halb vier Uhr morgens konnte der Pferdemeister die Einstallungen der Tiere abschliessen. Seit 6 Uhr steht er wieder bereit, um beim Aufbau zu helfen. «Es gab schon bessere Tage», antwortet er auf die Frage nach seinem Wohlbefinden. Der 18-Jährige ist im Zirkus gross geworden, er gehört zu der achten Generation.

Als Sohn von der artistischen Direktorin Géraldine Knie kam er früh mit Pferden in Kontakt. «Für die Arbeit mit den Tieren muss man fanatisch sein», sagt er. «Man braucht unglaublich viel Geduld.»

Mit Tierquälerei habe der Circus Knie nichts zu tun. «Man darf nicht alle Zirkusse in einen Topf werfen – nur weil ein einziger nicht artgerecht hält, ist das nicht bei allen so.» Er kritisiert dabei die Berner Jungpolitikerin Tamara Glauser, die zum Boykott aufgerufen hat. «Sie selbst hält ihren Hund aber wahrscheinlich in der Tasche», meint er.