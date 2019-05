Die neue Basler Skyline

Überall auf dem Basler Stadtgebiet wachsen Hochhäuser in die Höhe oder sind in Planung. Die meisten der heute bereits bestehenden markanten Hochhäuser stehen als Solitär im Stadtbild, kreuz und quer in der Stadt verteilt. Fast alle mit Abstand zur architektonisch bedeutsamen Zone in der Innenstadt. Doch nun nähern sich die Hochhäuser der Altstadt. Eine Reihe von neuen Bauten wird die Basler Postkartenansicht am Rhein fundamental verändern.