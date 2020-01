Die lange Leitung des Spitals

Wer als Patient wie ich aus dem Unispital austritt, darf ein Formular ausfüllen und die Qualität der Behandlung beurteilen. Die ausgezeichnete Leistung des Pflegepersonals sei vorweg vermerkt. Und auch an der vor einem Jahr heftig in die Schlagzeilen geratenen Spital­küche («Saltimbocca, so zäh wie Leder») gibt es nichts mehr zu kritisieren. Die schlechten Noten gehen diesmal an die Admini­stration, die nicht den Eindruck erweckt, einem universitären Anspruch genügen zu wollen.