«Die komplette Unfähigkeit der Basler Regierung macht mir Angst»

Draussen regnet es in Strömen, aber drinnen, da passiert, ja da entwickelt sich etwas Wunderbares. Keine Fasnacht? Von wegen. Es ist Samstagabend, im Restaurant Stadthof, und auf einmal ist die Stimmung euphorisch, fasnächtlich eben, als hätte es die Absage der «drei scheenschte Dääg» nie gegeben. Die 60 Gäste, die ihren Tisch eigentlich für einen exklusiven Vorfasnachts-Abend mit Schnitzelbänggen reserviert haben, kommen doch noch in den Genuss, ach was: Hochgenuss, von pointenreichen Versen. Der Chef, Joseph Schüpfer, lächelt.