Die härteste Prüfung kommt erst noch

Am Dienstag und Mittwoch spendeten Wagen-Fasnächtler ihre Ware Bedürftigen, Wagemutige wateten durch den bitterkalten Rhein, das Wasser am Kinn und das Piccolo am Mund: «Dr Cortège goht dr Bach ab!» Am Ufer zogen Guggenmusiken ohne Instrumente ihre Kreise und sangen Lieder.

Es war grossartig zu beobachten, mit wie viel Kreativität, mit wie viel Demut und Respekt die Absage der Fasnacht zelebriert worden ist. Mit wie viel Feingefühl die Polizisten manch heiklen Moment entschärften.

Es gibt sie noch, die Solidarität in der Gemeinschaft, und das festzustellen, tut einfach gut

Damit zeigten die Fasnächtler in Basel, was ihnen dieser kulturelle Brauch bedeutet, wie heilig ihnen diese 72 Stunden längst geworden sind. Basel tickt anders, Basel ist anders. Basel fasziniert, einmal mehr. Es gibt sie noch, die Solidarität in der ­Gemeinschaft, und das festzustellen, tut einfach gut.

Natürlich gibt es immer und überall ein paar Besserwisser, die sich nicht an Spielregeln halten. Die ihren Egotrip ausleben und lieber Politiker und Behörden beschimpfen, obwohl doch schon am Wochenende klar war, dass die Absage der einzige richtige und vernünftige Weg war – so schmerzhaft es sich für alle Beteiligten auch ­anfühlte. Wer morgens um ein Uhr Bierflaschen Richtung Polizei schmeisst, Autos beschädigt oder sonst randaliert, ist kein Fasnächtler, sondern ein Narr ohne Anstand, egal, ob er aus Sissach, Liestal, Basel oder wo auch immer herkommt.

Nach dieser Mini-Fasnacht in der Stadt ist klar, dass noch ganz viel von dieser gewaltigen Energie übrig sein muss, welche die Aktiven durch die «drey scheenschte Dääg» trägt und Basel verzaubert. Diese Kraft können wir brauchen, denn 2020 wird ein kompliziertes Jahr, vielleicht das schwerste seit der Finanzkrise 2008/09 oder Fukushima 2011; mit diesem Coronavirus, das sich wie schleichendes Gift über unserer ­Gesellschaft legt und immer stärker den Alltag prägt.

Die Regierung ist gut beraten, möglichst bald und mittels eines vernünftigen Verteilschlüssels Staatsgelder zu verteilen

Neben den Fasnächtlern leiden nun die Wirte und Gastrounternehmer, die Hoteliers, die Messe- und Reiseveranstalter, die Kulturschaffenden, die Sportclubs, die, wenn überhaupt, vor leeren Zuschauerrängen antreten müssen. Gefordert ist die Politik, einmal mehr. Die Regierung ist gut beraten, möglichst bald und mittels eines vernünftigen Verteilschlüssels Staatsgelder zu verteilen. Der Beizer, der auf seinen Lebensmitteln sitzen bleibt, hat ebenso Anrecht auf Unterstützung wie Caroline und Claude Rasser, die fünf Vorfasnachts-Vorstellungen im Fauteuil sowie Schnitzelbangg-Veranstaltungen absagen mussten.

Abschied von der Basler Fasnacht, die keine war – mit Blumen am Käppelijoch auf der Mittleren Rheinbrücke. Foto: Florian Bärtschiger

Aussergewöhnliche Situationen ­erfordern aussergewöhnliche ­Lösungen. Die Basler Staatskasse ist prall gefüllt, und es entspricht nur der Logik einer intakten Demokratie, dass den geplagten Unternehmern schnell und unbürokratisch geholfen wird. Nicht mit warmen Worten, sondern mit Geld. Auch der Bundesrat steht in der Pflicht; mit Kurzarbeit-Entschädigungen kann er zum ­Beispiel die serbelnde Konjunktur fördern.

Wir stehen erst am Anfang der Corona-­Krise. Die Weltmacht China brauchte knapp acht Wochen, um die Epidemie einzudämmen; und auch dies nur mit rigorosen Massnahmen. Wer kann sich in der kleinen Schweiz vorstellen, eine Millionenstadt wie Wuhan, der Quell allen Übels, ­komplett abzuriegeln? In China, so berichten Augenzeugen, wurden stark frequentierte Züge im Stundentakt desinfiziert.

Grossanlässe zulassen und so die Konjunktur ankurbeln – auf die Gefahr hin, dass sich Tausende Menschen, vor allem ältere, den Corona-Tod sterben werden?

Es ist davon auszugehen, dass in der Schweiz bis weit in den April hinein keine Kultur- und Sportanlässe stattfinden. Die Art Basel im Juni steht auf der Kippe, sogar die Fussball-EM im Juni. Aufgabe des Staates und der Behörden ist es, genau abzuwägen, auf welchem Weg wir nun schnellstmöglich aus der Krise kommen. Das öffentliche und private Leben weiter einschränken – und damit riskieren, dass wir schon bald mit voller Wucht in eine Rezession schlittern, die ganz Europa in den Abgrund reisst? Oder aber die Zügel wieder lockern, Grossanlässe zulassen und so die Konjunktur ankurbeln – auf die Gefahr hin, dass sich Tausende Menschen, vor allem ältere, anstecken und den ­Corona-Tod sterben werden?

Wer es nüchtern betrachtet, kennt die Antwort. Bei jeder Umarmung, bei jedem Geburtstagsfest und bei jeder Glückwunschkarte haben wir letztlich nur eine simple Botschaft, die wir überbringen: Bleib gesund. Nichts wünschen wir uns mehr als das, jahraus, jahrein.

Die Fasnächtler haben ihre schwarze Woche hinter sich. Die Wirtschaft und mit ihr sämtliche Entscheidungsträger in der Politik, ob in Basel oder in Europa, stehen vor ihrer härtesten Prüfung.