Die guten alten Zeiten voller Ohrfeigen und Kopfnüsse

Eine Zahl, die erschreckend viele Menschen völlig in Ordnung finden. Das sieht man auch bei den Kommentaren zu entsprechenden Berichten. Ob an den Haaren ziehen, übers Knie legen oder mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen – fast die Hälfte der Kommentatoren betrachtet das als harmlos oder sogar wichtig für eine solide Erziehung.

Gemeinsam erinnern sie sich an die guten alten Zeiten voller Kopfnüsse und Ohrfeigen und bedauern, dass die Methoden in Verruf geraten sind.

Ihr alle, die euch mehr Gewalt gegen Kinder wünscht: Wie dumm würdet ihr schauen, wenn euch beim nächsten Mal Drängeln an der Migros-Kasse einer beherzt ins Gesicht schlägt? Sorry, aber sonst lernt ihr es doch nie. Ihr parkiert euer Auto auf dem Veloweg? Man könnte euch ja einmal schön übers Knie legen. Keine Sorge, das hat noch keinem geschadet.

Ich kann nicht nachvollziehen, wie man es in Ordnung finden kann, schutzlose Kinder mit etwas zu bestrafen, was bei Erwachsenen undenkbar wäre. Die Behauptung, das habe noch keinem geschadet, entbehrt ausserdem jeder Grundlage. Woher will das denn bitte einer wissen? Man stelle sich vor, die Menschen, die man am meisten liebt und von denen man komplett abhängig ist, hauen einem regelmässig eine rein. Das ist schmerzhaft und demütigend.

Ein Verbot würde nichts ändern, sagen viele. Und sie haben teilweise recht. Körperliche Gewalt in Familien passiert meist nicht aus Bosheit, sondern aus einer Überforderung heraus. Es ist klar, dass ein Verbot in diesen Fällen nichts helfen würde. Die Beschaffungs­kriminalität eines Drogensüchtigen wird aber genauso wenig aufhören, weil sie illegal ist. Und trotzdem sagt unsere Gesellschaft klar, dass sie das nicht tolerieren möchte. Mit Gesetzen schaffen wir nicht nur die Möglichkeit zu strafen, sondern halten fest, was wir in Ordnung finden – und was eben nicht.

Noch wichtiger als ein Verbot sind jedoch Hilfe und Information. ­Werdende Eltern müssen wissen, dass Kleinkinder nicht trotzen, weil sie fiese kleine Querulanten sind – auch wenn einem das bisweilen so vorkommt. Sie müssen wissen, dass Babys nicht schreien, um ihre Eltern zu nerven. Und Teenager kaum eine andere Wahl haben, als ein paar Jahre lang unerträglich zu sein.

Es sind anstrengende Phasen, die aber erstens mit Gewalt auch nicht lustiger werden und zweitens vorbeigehen. Denn Kinder sind in der Regel darauf programmiert, zu gefallen und sich ins Rudel zu integrieren – weil sie alleine keinerlei Chancen hätten. Ganz ohne Kopfnüsse und Haareziehen.