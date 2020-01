Die grenznahe Lage der Schrebergärten begünstigt solche Einbrüche

Auf der einen Seite der Familiengartenanlage Weilmatten in Riehen liegt die Verbindungsstrasse zwischen Lörrach und Weil am Rhein oder dem Zoll Otterbach. Auf der anderen Seite liegen die Langen Erlen mit viel offener Fläche, dem Fluss Wiese, mit Wiesen, Feldern, Bäumen und Wald. Die Lage der Familiengärten unweit vom Naturbad Riehen entfernt ist abgeschieden und idyllisch – doch genau diese Idylle wurde ihr in der Vergangenheit immer wieder zum Verhängnis. Als vergangene Woche in dreissig Gartenhäuschen auf dem Gelände eingebrochen wurde, nutzten die Diebe oder der Dieb genau diese abgelegene Lage aus, um unbehelligt Türen aufzubrechen.