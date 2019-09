Die beste Fechterin der Schweiz kämpft um einen Sitz im Ständerat

Aus dem aktiven Sport hat sich die Baslerin, die im Dezember 50 Jahre alt wird, 2012 zurückgezogen. Derzeit ficht sie einen neuen Kampf aus. Sie will am 20. Oktober für die SVP den Ständeratssitz der abtretenden Anita Fetz (SP) erobern. «Bei mir gibt es keine Halbheiten. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu hundert Prozent», sagt sie. Im Bundeshaus würde sie sich «für den Erhalt der schweizerischen Grundwerte einsetzen – pointiert, sportlich und treff­sicher». Das verspricht sie in ihrer Wahlwerbung.

Wir treffen uns in ihrem Fechtverein Basel- & Riehen-Scorpions auf dem Rankhof. So viele Trophäen stehen im Lokal, dass man sie kaum zählen kann. Bevor wir über ihre Kandidatur reden, möchte ich wissen, wie es sich anfühlt, in einem Fecht­anzug zu stecken. Gianna Hablützel-Bürki händigt mir eine weisse Hose und eine Jacke aus. Dazu einen Handschuh, einen Brustschutz, ein Körperkabel, das bei einem Treffer einen elektrischen Impuls an die Anzeigetafel schickt, eine Maske mit Drahtgeflecht und einen Degen.

«Wortduell im Grossen Rat»

Die Jacke fühlt sich seltsam an. Sie ist nicht aus Baumwolle, sondern aus Kevlar gefertigt, einer Kunstfaser, die Kleidung stich- und schnittfest macht. Unter der Maske rinnt schon der Schweiss. Dabei haben wir noch keinen einzigen Schritt auf der vierzehn Meter langen Fechtbahn gemacht.

Gianna Hablützel-Bürki erklärt die Spielregeln. Fouls oder Körperkontakte werden geahndet. Vor jedem Kampf schauen sich die Kontrahenten in die Augen, begrüssen sich mit erhobenem, dann gesenktem Degen. «Wenn es losgeht, ist die Körperspannung wichtig», sagt sie, «und wenn Sie den Degen führen, sollte Ihr Arm leicht nach innen gewinkelt sein, damit Sie Angriffe besser abwehren können.»

Im Grossen Rat gibt es hin und wieder Wortduelle, die heftig sind wie ein Fechtkampf. Im April diskutierte der Rat einen Vorstoss, mit dem die SP Dolmetscher für die Spitäler forderte, weil viele Migranten kein Deutsch verstehen.

«Öffnen Sie bitte Ihr Herz»

Gianna Hablützel-Bürki ging zur Attacke über. «Wer sich in unserem Land niederlassen will, muss sich integrieren. Viele Menschen leben auf Kosten des Staates und sind der deutschen Sprache mächtig, wenn es um soziale Leistungen geht. Nun fordern Sie für diese Menschen zusätz­liche Luxusdienstleistungen!»