Die Universität Basel war noch nie so stark

Der Artikel von Alt-Regierungsrat und Nationalrat Christoph Eymann vom 15. Oktober 2019 mit dem Titel «Universität Basel steht vor ungewisser Zukunft» enthält zahlreiche tendenziöse Aussagen oder unvollständige Informationen, die in meiner Wahrnehmung nicht unwidersprochen bleiben können. Für die Reputation der Universität Basel ist es immer wieder schädlich, sie in der öffentlichen Diskussion stets auf die marginalen Sparmassnahmen in zwei Beitragsjahren (bei einem gesamthaft gestiegenen Globalbudget) zu reduzieren. Denn nur mit Erfolgsbotschaften gelingt es uns, Studierende für ein Studium und Mitarbeitende für eine Tätigkeit an der in vielerlei Hinsicht attraktiven Universität Basel zu begeistern!