Die Universität Basel fordert mehr Geld

Die Universität Basel ist unter Druck. Zum einen investieren ­viele Länder, namentlich in ­Asien, immer höhere Summen in die universitäre Forschung und Lehre, sodass der Wettbewerb um die besten akademischen Talente härter wird. Zum anderen ist die Uni Basel zu Sparübungen gezwungen, weil die Trägerkantone Basel-­Stadt und Baselland ihr in den nächsten zwei Jahren sinkende Globalbeiträge zukommen lassen.