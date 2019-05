Die Trams fahren wieder ins Elsass

Ab Donnerstag sollen die 3er Trams der BVB wieder die ganze Strecke fahren. Nach Gesprächen zwischen den französischen Behörden, den BVB und dem Basler Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) am Dienstag in Basel hätten sich die involvierten Parteien «auf verschiedene Massnahmen geeinigt, die für einen möglichst sicheren Betrieb der Tramlinie 3 bis Betriebsschluss nötig sind». Welche das sind, wird in der Medienmitteilung der Behörden nicht genannt.