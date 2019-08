Die Suche nach einem Veteranen

Anfang Juni dieses Jahres schlenderte der Unterelsässer Jean-Frédéric Voltz über einen Flohmarkt bei Strassburg und sah einen Stand, an dem amerikanische Helme aus dem Zweiten Weltkrieg angeboten wurden. Da Voltz seit vielen Jahren historisches Militärmaterial sammelt und schon um die 40 solche Helme zu seiner Kollektion zählt, fiel ihm sofort der gute Zustand des Helms auf. «Ich sah mir den leichteren Innen- und den massiveren Aussenhelm genau an – und entdeckte die Nummer des Trägers und einen Stempel, den ein Oberst in den Helm gedrückt hat», erzählt Voltz. Ein mit der Soldatennummer versehener Helm sei selten. Heute noch sind Blutspuren zu sehen, stumme Zeugen der damaligen Verwundung von Private Braunstein.

Durch Kontakte mit einem ehemaligen Captain der US-Armee wusste Voltz, dass diese Stempel niemals bei Toten verwendet wurden. Die Neugierde von Voltz war geweckt. Mit dieser Soldatennummer würde er sich auf die Spurensuche begeben können.

Grossvater bei Deutschen

In akribischer Kleinarbeit verfolgte Voltz die Geschichte dieses Helms, nachdem er ihn für 200 Euro gekauft hatte. Ein guter Preis, erzählt Voltz, Helme von der Schlacht um die Normandie beispielsweise erzielen unter Sammlern Preise gegen die 10 000 Euro.

Voltz fand heraus, wie der ehmalige Helmträger hiess und dass er bei der 103. Infanterie-Division der US-Army gewesen war, auch bekannt als Cactus. Die Division war von Marseille aus über die Vogesen bis zum kleinen Ort Saint Dié vorgestossen und bereitete sich auf ein heftiges Gefecht mit deutschen Verbänden vor, da diese unbedingt verhindern wollten, dass die Alliierten über den Rhein setzen konnten.

Die Schlacht war heftig. Private First Class George Braunstein war damals aber bereits verwundet. Er gehörte zum 328. Sanitätsbataillon und war bei einer Vorhut, als aus deutschen Stellungen auf die amerikanischen Soldaten geschossen wurde. In den Jahren 1944 und 1945 verzeichneten die Cactus 842 Tote, 3276 Verwundete und 662 Vermisste. Interessant: Der Grossvater von Voltz stand damals wenige Kilometer entfernt als zwangseingezogener französischer Unteroffizier «Malgré-nous» bei Thann in einem deutschen Schützengraben und wartete auf die Ankunft der amerikanischen Armee. Zum Gefecht mit der 103. war es aber für Voltz’ Grossvater nie gekommen.

Im Gebiet von Rambervillers wurde Braunsteins Helm gefunden und vermutlich von einem Anwohner nach Hause mitgenommen, wo er für Jahrzehnte in einem Schrank auf einem Dachboden verschwand – bis ihn ein Händler dieses Jahr kaufte.

In einer Residenz in Florida

Doch so einfach ist es nicht, einen Private Braunstein in der 103. Division zu finden. Erstens zählte diese Division 9000 Soldaten, zweitens muss man wissen, wer überhaupt wissen könnte, welche Soldaten bei den Cactus gedient haben. Zum Glück suchte Voltz nicht zum ersten Mal nach einem ehemaligen Soldaten. Er kontaktierte Dokumentationsstellen, genealogische Verzeichnisse und das Pentagon. So fand Voltz heraus, dass es insgesamt drei Braunsteins in der 103. Division gegeben hatte. «Ich hatte wenig Hoffnung, ihn noch lebend zu finden», erzählt Voltz. «Die meisten ehemaligen Soldaten sind bereits seit zwanzig Jahren oder noch länger tot.»