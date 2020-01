Die Stadt der Mieter entdeckt das Wohneigentum

10 Prozent gemeinnützige Wohnungen

Mit Blick auf den Basler Mietwohnungsmarkt sieht die Performance deutlich unspektakulärer aus. «Die Preise stiegen hier seit 1999 um 24,5 Prozent und seit 2009 nur noch marginal», sagte Scognamiglio. Der Anteil der gemeinnützigen Wohnungen in Basel-Stadt lag übrigens bei zehn Prozent, in der Stadt Zürich waren es 25 Prozent. Durchschnittliche Preise für Mietwohnungen in Zentrumsnähe liegen durchschnittlich bei 2000 Franken, was gemäss Scognamiglio sehr teuer ist.

Während ein typisches Haus in Pratteln oder Ettingen weniger als 1,5 Millionen Franken ­kostet, sind inzwischen nicht nur auf dem Bruderholz oder im Bachletten­Quartier, sondern sogar schon in Kleinbasel-West Preise von über 1,8 Millionen Franken Alltag. Je weiter eine Immobilie vom Zentrum entfernt liegt, umso günstiger ist sie in der Regel.

Gemäss Scognamiglio dürften die Preise für Eigenheime in ­Basel-Stadt weiterhin anziehen und den schweizerischen Trend übertreffen. Zwar würden steigende Leerstände auf eine Entspannung der Wohnsituation hindeuten, dies jedoch auf einem tiefen Niveau.

In Basel-Stadt sind fast die Hälfte der Wohnungen Einpersonenhaushalte.

Bei den Mieten erwartet er weiterhin keine grossen Bewegungen. Am beliebtesten sind in Basel-Stadt Einpersonenhaushalte. Sie machen 46,8 Prozent aus. Damit wird der schweizerische Durchschnitt um zehn Prozent übertroffen. Paare ohne Kinder kommen auf 22 Prozent. 21 Prozent der Haushalte werden von Paaren mit Kindern genutzt.

Mit Blick auf die Klimadiskussion stellte er fest, dass Haushalte in den beiden Landgemeinden Bettingen und Riehen den grössten Fussabdruck hinterlassen. Lebten pro Hektare Land im Matthäus-Quartier 263 Personen und im Gebiet Claraplatz 176, so waren es in Riehen 20 und in Bettingen nur 5.