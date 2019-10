Die SVP muss sich selber an der Nase nehmen

Diese Sequenz aus dem Wahlkampf der SVP offenbart die aktuelle Schwäche der Partei. Ihr fehlten in diesem Herbst schweizweit und in Basel-Stadt die Themen, die der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. So verzichtete sie darauf, sich an der Klimadebatte zu beteiligen. Hier hat sie im Stadtkanton das Feld innerhalb der bürgerlichen Parteien der LDP überlassen, die eine Sonderkommission zur Behandlung von Klimavorstössen forderte. Ein paar Wähler der SVP dürften denn auch ihre Stimme den Liberalen gegeben haben. Mit der Themenarmut ist der Aderlass – die SVP hat praktisch jeden dritten Wähler verloren – allerdings noch nicht erklärt. Im Kanton Basel-Stadt hat die SVP auch für ihre innere Zerstrittenheit die Quittung erhalten. Die Querelen vom letzten Frühling um das Parteipräsidium haben die Partei gespalten, was wohl viele SVP-Wähler dazu veranlasste, gar nicht erst an die Urne zu gehen.

SP, Grüne und GLP im Gegenzug haben vieles richtiggemacht, sie sind am Ball geblieben und haben ihre Wählerschaft auch mit Telefonaktionen bis zum letzten Moment mobilisiert. Das Klimathema hat ihnen dabei bestens in die Hände gespielt. Das spiegelt sich auch im nationalen Trend wider.