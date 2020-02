Die Minerva-Volksschule schliesst ihre Tore

Es sind schlechte Nachrichten für rund 70 Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Eltern – und schlechte Neuigkeiten auch für über 20 Angestellte: Die Minerva Volksschule Basel AG an der St.-Alban-Vorstadt 32 schliesst Ende Juni ihre Tore.

Was im Laufe des Dienstags bereits aus besorgten Elternkreisen an die BaZ durchgesickert war, bestätigte die Minerva am Abend in einer Mitteilung: Der Schulbetrieb im Wildensteinerhof, einem spätbarocken Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert, wird eingestellt.