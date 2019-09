Die Messe schrumpft weiter – ein Grossaktionär wehrt sich

Auch darum will oder muss sich die MCH Group neu aufstellen. Das Ziel wurde gestern bekannt gegeben: Für einen Teil des Geschäfts - namentlich die Livemarketing-Lösungen, also PR-Veranstaltungen - würden «verschiedene strategische Optionen» geprüft, darunter ein Verkauf. «Wir haben mit Eigenmessen und Livemarketing-Lösungen zwei Geschäftsfelder mit grossen Entwicklungsmöglichkeiten, müssen uns aber aufgrund der beschränkten Investitionsmittel auf eines von ihnen konzentrieren», lässt sich Verwaltungsratspräsident Ulrich Vischer in der Mitteilung zitieren.

Kritik vom Aktionär

Der mögliche Verkauf kommt bei einem Grossaktionär nicht gut an. Erhard Lee ist für seinen Anlagefonds AMG Substanzwert Schweiz, seine Kunden und auch privat mit deutlich über 10 Prozent an der MCH Group beteiligt. Wie viele Stimmrechtsanteile er genau hält, will er nicht bekannt geben. Trotzdem ist er der zweitgrösste Aktionär hinter Basel, aber vor Zürich und Baselland.

Er kritisiert scharf: «Es darf nicht nur darum gehen, die Immobilien zu bewirtschaften.» Das sei ein rein politischer Entscheid, damit die Messegebäude in den Städten ausgelastet blieben. «Man macht sich mehr Gedanken über die Immobilien als über die Arbeitsplätze.»

Immerhin: Zu Massenentlassungen wird es kaum kommen. Der Personalbestand von über 500 Angestellten in der Schweiz wurde bereits im ersten Semester um 50 bis 60 Personen reduziert. Es werde «sicher nochmals zu Veränderungen kommen», allerdings nicht in der gleichen Grössenordnung. Zusätzlich würden neue Fachkräfte gesucht. Weiter sollen Kosten gespart werden: Die Messe hat «ein Potenzial in zweistelliger Millionenhöhe» identifiziert.

Es hapert bei der Zusammenarbeit

Damit sind aber längst nicht alle Probleme gelöst. Grossaktionär Lee bemängelt auch, dass die Synergien zwischen dem Dienstleistungsgeschäft - den Live-marketing-Lösungen - und dem Messebetrieb nie ausgebaut wurden. Nicht einmal die drei Firmen in diesem Bereich würden wirklich zusammenarbeiten. Lee drängt nun darauf, dass der angedachte Verkauf an der Generalversammlung traktandiert wird. Dort steht er aber einer Übermacht gegenüber: Basel, Baselland und Zürich halten 49 Prozent aller Aktien, können das Geschäft locker durchwinken. Im elfköpfigen Verwaltungsrat sitzen heute sechs Vertreter der Städte.