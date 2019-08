Die Messe kämpft um ihr Überleben

Auch wenn es um Werke von weltbekannten Architekten wie Herzog & de Meuron geht, die ­Erbauer der modernsten Basler Hallen, erstarrt Stadlwieser nicht in Ehrfurcht. In Basel habe man zwar eine super Infrastruktur, sagte er letzten Donnerstag, als er sich zum ersten Mal der ­Öffentlichkeit präsentierte. «Wir müssen aber schauen, was die beste Lösung ist, um für die ­Anlagen eine attraktive Wertschöpfung zu behalten», sagte er. Stadlwieser, der global denkt, wenn er über die Zukunft der Messe Basel spricht, schweben Live-Marketing-Lösungen vor. Sogenannte B2B-Messen, die auf den Fachhandel fokussiert sind, will er ergänzen mit schlag­kräftigen und werbewirksamen Promotionen. Warum nicht zusammen mit Netflix Interessierte zu einer «Bird Box Challenge» in Doppeldeckerbussen einladen. Dabei werden Interessierten wie im Film die Augen verbunden.

Kanton ist Baurechtsgeber

Für den basel-städtischen Vorsteher des Departements für Wirtschaft und Soziales, Christoph Brutschin, haben Hallenverkäufe aktuell keine Priorität. «Da der Strategieprozess im ­Verwaltungsrat noch nicht abgeschlossen ist, liegen dem Regierungsrat auch keine diesbezüglichen Anfragen oder Anträge vor», schreibt er auf Anfrage dieser Zeitung. Der Regierungsrat habe deshalb zu diesem Thema noch keine Stellung genommen. Brutschin stellt klar, dass der Kanton Basel-Stadt Baurechtsgeber ist. «Für den Fall einer Veräusserung hätte er ein Vorkaufsrecht.» Unter diesen Voraussetzungen dürfte die MCH Group nicht einen hohen Marktpreis erzielen, sondern auf einen Käufer stossen, der als grösster Aktionär (33,5 Prozent) kein Interesse daran haben dürfte, Managementfehler teuer zu belohnen.

Da Stadlwieser, der den Konzern aktuell durch das amerikanische Beratungsunternehmen McKinsey auf Herz und Nieren prüfen lässt, bereits Anfang 2020 Resultate sehen will, wirkt der Kanton an vorderster Front an der Neuausrichtung der MCH Group mit. Gemäss Brutschin ­definiert der Verwaltungsrat ­aktuell das künftige Geschäftsmodell, aber auch die Strategie und die Organisationsstruktur. In diesem Zusammenhang, so Brutschin, werden auch die Fragen, die die Eigentümerschaft betreffen, aber auch die Nutzung und der Betrieb der Messe- und der Kongressinfrastrukturen unter die Lupe genommen.

Riesige Flächen

Für den Kanton steht das Er­zielen einer Dividende gemäss seinen Aussagen zwar «im Hintergrund». Langsam drohen dem Kanton aber die Felle davonzuschwimmen. Brutschin bestätigt, dass sich der Wert der Aktie nur noch 15 Prozent über dem Anschaffungswert befindet, mit welchem die MCH-Aktien im basel-städtischen Anlagevermögen ­geführt werden. Für die Zukunft wünscht und erwartet Brutschin deshalb «die Konsolidierung der aktuellen Messeaktivitäten mit schrittweise verstärkten Aktivitäten bei neuen Messeprodukten». Dies sei auch die Stossrichtung von Stadlwieder, hält er fest.

Das Immobilienportfolio der MCH Group ist bedeutend. Es umfasst die Messe Basel mit den Hallen 1 bis 5, das Congress Center sowie das Musical-Theater. Hinzu kommt ein Betriebsgebäude an der Isteinerstrasse, wie Messe-Sprecher Christian Jecker bestätigt.