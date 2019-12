Die Linken links von der SP

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 verbot der Bundesrat die KPS, die Kommunistische Partei der Schweiz. Als Nachfolgeorganisation ist die PDA, die Partei der Arbeit, gegründet worden. Die PDA existierte in der Deutschschweiz lediglich in Zürich und Basel. Stärker in der Romandie, mit Lausanne und Genf als Schwerpunkte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in den 1940er-Jahren, zählte in Basel die PDA 32, die SP 33 Grossräte. Die Sowjetunion holte sich im Kampf gegen Hitler-Deutschland mit ihrer Roten Armee grosse Sympathien. Davon profitierte die kommunistische Partei der Arbeit. Sie holte ihre Stimmen vor allem in der Arbeiterschaft der Chemie-Industrie. Deren Spitzenleute hatten sie gewerkschaftlich organisiert und den ersten Gesamtarbeitsvertrag, GAV, ausgehandelt.

In der Sowjetunion hatte Parteichef Stalin eine grausame Diktatur installiert. 1956 riskierten Reformkommunisten in Budapest einen Aufstand, um sich vom Stalinismus zu befreien. Stalin liess den Volksaufstand mit Panzern brutal niederwalzen.

Die PDA Schweiz solidarisierte sich mit Stalin. Und galt von da an als die Partei des Auslands. Sie verlor in Basel auf einen Schlag die besten Köpfe, den Respekt und die Würde. Es war ihr politischer Konkurs.

Es formierten sich neu die Progressiven Organisationen Basel, POB, in der Schweiz Poch. Söhne und Töchter aus besten Basler Familien, wie Oeri und Koechlin, machten mit. Die Poch war eine Kaderpartei und zählte schweizerisch bloss 500 Mitglieder. Das erlaubte kurze Entscheidungswege. Die Poch reagierte stets schneller als die SP mit ihrem basisdemokratischen System.

Die POB glänzte mit neuartigen Aktionen. Wenn sie mit dem Lastwagen in der Stadt herumfuhr, beschriftet mit: «AHV statt Panzer», war das ein Hit. Die POB machten muntere, intelligente Politik, lehnten den Stalinismus als Kommunisten ab und fanden schnell Anhänger.

Diese Kaderpartei pflügte die politische Landschaft erstaunlich um. Im Nachhinein erst wurde mir klar, wie sehr uns diese Konkurrenz von der SP gutgetan hat. In den 1990er-­Jahren löste sich die Poch auf. Namhafte Pöchler haben die SP verstärkt. Ich denke an Anita Fetz, Andy ­Herczog (ZH) oder an Willy Gerster.

Man muss Randgruppen, die sich revolutionär geben, nicht auf das Podest stellen.

Seit den Wahlen vom 20. Oktober 2019 sind die Grünen als Partner auch Konkurrenten geworden. Aus dem sozialistischen Lager haben wir linksextreme Sekten, die als nam­hafte Konkurrenten ausfallen.

Die Revolutionäre Jugend Zürich (RJZ) hat kürzlich den Klassenfeind attackiert. Indem sie den SVP-Politikern Roger Köppel und Christoph Mörgeli Getränke ins Gesicht schmiss. Das ist ihre revolutionäre Tat. Verbandelt mit dieser RJZ sei der Revolutionäre Aufbau Schweiz und die Antifa, die Antifaschistische Aktion. Angeblich gewinne «die Antifa in der Schweiz immer mehr Einfluss und sei eine Gefahr für die freie Gesellschaft» («Basler Zeitung», 7. 12. 2019). Ach Gott, wie schwach sind wir denn?

Jetzt sollen die weltweiten Jugendproteste gegen die Klimakrise ein Popanz sein. Weil angeblich «die sozialistischen Bewegung tonangebend sind, die nur das System ­stürzen wollen» («Basler Zeitung», 7. 12. 2019).

Man muss Randgruppen, die sich revolutionär geben, nicht auf das Podest stellen. Es könnten bloss revolutionäre Luftballons sein. Diese Protestjugend ist die letzte Generation, die den Klimawandel noch ­stoppen kann. Politik und System haben die Erwärmung auf dem Gewissen. Mit zu langem Nichtstun.