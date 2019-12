Die Krux mit dem Basler Silvesterfeuerwerk

Beim Feuerwerk schlafen mir die Füsse ein

Ja Heutzutage muss alles grösser, schöner, spektakulärer als alles je Dagewesene sein, und so dreht bei mir der Genuss zum Verdruss. Gelangweilt stehe ich mir die Füsse in den Leib und warte das Ende ab. Andere haben schwererwiegende Bedenken, und auch diese gilt es ernst zu nehmen. Der Feinstaub, der an die Lungen geht, der Lärm, der Kleinkinder und Haustiere verstört, Wildtiere, die aufgescheucht werden.