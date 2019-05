Die IWB planen den Wärmeumbau

Das im Oktober 2017 eingeführte neue Energiegesetz setzt auf die Erneuerung der Wärmequellen. Wer heute in Basel-Stadt eine neue Heizung installieren möchte, dürfe diese «nur noch mit einer Ausnahmebewilligung mit fossilen Energieträgern betreiben». In absehbarer Zeit sollen nur noch erneuerbare Energien verwendet werden.

Geht man davon aus, dass ein Heizsystem eine Lebenserwartung von 20 Jahren aufweist, so bedeutet dies, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren der Gebrauch fossiler Brennstoffe sukzessive zurückgehen wird. Mehr noch: «Erdgas und Heizöl werden gegebenenfalls auf null ­zurückgehen», so Schmidt. Parallel dazu wird der Wärmeverbrauch in den nächsten 20 Jahren durch den Bau neuer Quartiere und einer bautechnisch optimierten Bauweise deutlich zurückgehen.

Gasheizungen vor dem Aus

Der sinkende Wärmeverbrauch und die gesetzlichen Rahmen­bedingungen führen dazu, dass künftig vor allem mit Fernwärme, aber auch mit Wärmepumpen und automatischen Holzfeuerungen geheizt wird. Rückläufig ist der Betrieb von Gasheizungen, zumindest in Basel-Stadt.Da werde es «nicht mehr sinnvoll sein, beide Netze zu betreiben».Dafür soll das Fernwärmenetz verdichtet werden.

Gleichwohl werden sich auch in 20 Jahren nicht alle an das Fernwärmenetz anschliessen können. In die Bresche springen sollen kreative dezentrale Lösungen, die teilweise jetzt schon umgesetzt werden, wie etwa Wärmeverbünde oder die Nutzung von Abwärme. Auf dem Areal Westfeld etwa sollen in den nächsten Jahren bis zu 5Millionen Franken investiert werden, um eine integrierte Energie­versorgung des Areals mitauf­zubauen und zu betreiben.

Etwas unklarer sei die Entwicklung in den Kantonen Baselland, Solothurn und Aargau. Aber auch dort gehe es «tendenziell darum, mit den Gemeinden, die wir versorgen, den Dialog zu suchen und deren Bedürfnisse abzuklären».

Neue Geschäftsfelder

Die IWB möchten bis 2030 die CO2-Emissionen um 67 Prozent gegenüber 1990 senken. Dabei sind sie auf Kurs. 2018 betrug die Reduktion bereits 42 Prozent. Damit ist der CO 2 von 1,25 Millionen Tonnen (1990) auf rund 700000 Tonnen gesunken.

Zur Strategie der IWB gehört die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Vor allem in der E-Mobilität und im Telecomgeschäft wurden Fortschritte erzielt. Laut Claus Schmidt seien die IWB im Wachstumsmarkt E-Mobilität «mit einem Netz öffentlicher ­Ladestationen, Angeboten für Nutzer von Elektrofahrzeugen, Kooperationen mit Carsharing-Anbietern und mit eigenen Flottenfahrzeugen sehr gut positioniert». Und: Vor einem guten Jahr wurde der flächendeckende Glasfaser-Ausbau abgeschlossen.

Die Stimmung ist gut

Der Energieversorger sei sowohl im klassischen Geschäft als auch in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder erfolgreich, betonte IWB-Finanzchef Alexander Lenzlinger. Im vergangenen Jahr wurde der Umsatz um 33 auf 767 Millionen Franken gesteigert. Mit 116 Millionen Franken fällt der Jahresgewinn deutlich höher aus als im Vorjahr (74), das durch Wertberichtigungen und Rückstellungen belastet war. Anhaltend hoch sind mit 149 Millionen Franken die Investitionen. Diese benötigen die IWB mit Blick auf die anstehende Ökologisierung der Wärmeversorgung und den zunehmenden Wettbewerb.

Zudem betonten sowohl Schmidt als auch Lenzlinger, dass nach zwei etwas schwierigeren Jahren, mit Neubesetzungen sowohl im Verwaltungsrat als auch in der Geschäftsleitung, die Stimmung innerhalb der IWB heute «gut» sei.