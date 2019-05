Die Haarabschneiderin

Das Becken ist alles andere als gross. Und doch schaffen es Enten immer wieder, auf der kleinen Wasserfläche zu landen: Mitten in der Stadt, am Anfang der Streitgasse und direkt am Fusse des Barfüsserplatzes, bietet ein Brunnentrog diesen Vögeln im Sommer einen kühlenden Aufenthaltsort. Diese scheinen sich weder durch den Blumenstand, noch durch die vielen Menschen, die an ihnen vorbeigehen, gestört zu fühlen. Wie auch, die Passanten achten sich meistens gar nicht; sie sehen weder die Enten - und noch viel weniger die dunkle Skulptur auf dem hellen Brunnensockel.