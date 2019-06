Die Gute-Laune-Verkehrsbusse

Verflogener Mussmut

Doch es war Freitag, und die Sammelstelle schloss in wenigen Minuten. Wegen des Auffahrt-Feiertags, war die einzige offizielle Abholzeit für Velos in den folgenden zehn Tagen ein Dienstagmorgen, an dem ich keine Zeit hatte. Im Kopf rechnete ich bereits die zusätzlichen Standgebühren zusammen, als der Polizist fragte, ob ich mein Rad jetzt gleich abholen wolle. Das wollte ich natürlich, doch ich hatte kein Velo, mit dem ich es vor 16 Uhr bis zur Sammelstelle geschafft hätte.

«Ich warte auf sie», sagte der gut gelaunte Polizist. Nun war mein Missmut verflogen. Vor Ort angekommen berappte ich sogar die Busse – es war, so weit ich weiss, die erste in meinem Leben – ohne Groll. «Wenn das ihre erste Busse ist, werde ich sie feierlich unterschreiben», scherzte er.

Sein «Auf Wiedersehen» lehnte ich lachend ab. Warum ich an dieser Stelle darüber schreibe? Der Polizist hatte es geschafft, mir gleichzeitig eine Busse und gute Laune mitzugeben. Das soll ihm mal einer nachmachen.