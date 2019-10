Die Grippe-Impfung – ihr Nutzen und ihre Gegner

Aus grauem Himmel tropft der Regen. Mit den ersten Herbst­tagen hat uns auch das Schmuddelwetter wieder erreicht. Zeit, an den Winter zu denken, Heizöl, Handschuhe, dicke Socken. Und über die Grippe-Impfung nachzudenken.

Seit gestern läuft in den Basler Apotheken die alljährliche Impfaktion. In 40 Apotheken in Basel-Land und 48 in Basel-Stadt können sich die Kunden oft sogar ohne Voranmeldung stechen lassen. Das Angebot kommt gut an, die Zahlen der Impfwilligen sind stetig gestiegen. Im letzten Jahr haben sich 7279 Personen in Apotheken in der Region impfen lassen. Laut dem Apothekerverband ist das ein Rekord.