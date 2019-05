Die Goldjungen und die Goldfrau von Basel West

«Auch Christen können es schaffen, relevante Publikationen säkular zu positionieren», wird Thomas Aerni, Leiter des Verlags IVCG Publikationen, in einer Pressemitteilung zitiert. Der Internationale Verband Christlicher Geschäftsleute und Führungskräfte (IVCG) ist Auftraggeber des Blatts. Im Vorstand sitzt auch die ehemalige Bankratspräsidentin der Basellandschaftlichen Kantonalbank, Elisabeth Schirmer. «Wir versuchen, die eigentliche Bedeutung des Christseins vor allem den Verantwortlichen in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur weiterzugeben», erklärt sie.

Das Magazin erscheint viermal im Jahr und liegt überall dort auf, wo sich tendenziell geschäftstätige Personen aufhalten: an Flughafenlounges, in Fünfsternhotels und an grossen Kiosken. Es kommt schlicht daher: Die Front der neusten Ausgabe zeigt einen Roboter, der einem Menschen sehr ähnlich sieht. Den Kopf hat er in die linke Hand zwischen Daumen und Zeigefinger gestützt, als würde er nachdenken. «Arbeite Mensch» steht in Grossbuchstaben auf dem in Grautönen gehaltenen Cover.

Ewige Werte vermitteln

Der Verwaltungsratspräsident Kirchhofer sitzt am Computer. Mühelos bedient der 74-Jährige sämtliche technischen Geräte. Das Büro von Basel West befindet sich im obersten Stock des Hotels Hyve im Herzen des Gundeldingerquartiers. Ungewöhnlich für eine Werbeagentur: Sie hat sich dauerhaft im sogenannten Co-Working-Space des Hotels eingerichtet. Dort können sich Einzelpersonen und Firmen für einzelne Stunden oder mehrere Tage in einem der Räume einmieten.

Durch den Award erhofft er sich «eine höhere Akzeptanz des Magazins in der Medienwelt». Er selbst hat den Preis jedoch nicht abgeholt, er erschien nicht einmal auf dem Siegerfeld. «Ich möchte jungen Ideen Platz machen», sagt er.

Die Idee, berufstätigen Geschäftsleuten christliche Werte näherzubringen, ist seit allem Anfang an gleich geblieben. Es ist Kirchhofer wichtig, zu betonen, dass sich das Magazin nicht primär an Christen, sondern ganz allgemein an «Menschen in Verantwortungspositionen» richtet. Die Kirche, so Kirchhofer, würde diese Zielgruppe nicht direkt ansprechen, sie spreche nicht die Sprache des Führungspersonals. Genau deswegen sei es essenziell, diejenigen zu erreichen, die andere Menschen leiten.

Tiefgründiger Inhalt

Verlagsleiter Aerni formuliert es so: «Je schnelllebiger die Zeit, desto wichtiger ist es, Führungskräften ewige Werte zu vermitteln. Ähnlich wie Jesus versuchen wir darum, Menschen mit Geschichten für den Glauben zu gewinnen.»

Porträtiert werden hauptsächlich Menschen in Verantwortungspositionen. So kommt neben einem Chefarzt auch Bundesrätin Doris Leuthard zu Wort. Sie alle erzählen von persönlichen oder beruflichen Erfahrungen, die «für Leute in denselben Situationen hilfreich sein können», so Kirchhofer. Das kommt offenbar an: «Unsere Abonnenten schätzen den tiefgründigen Inhalt», sagt er.

Christliche Werte

Grundprinzipien wie Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft, das versteht Kirchhofer unter christlichen Werten. «Viele politische Gesetze kommen aus dem Christentum», erklärt er. Grundsätzlich glaubt er jedoch, dass diese Werte jedem, unabhängig seiner Religion, gegeben seien «wie Hunger und Durst».

Diese seien auch in der gewinnorientierten Welt der Wirtschaft unabdingbar. Kirchhofer ist überzeugt: «Langfristig zahlt sich diese Strategie auch für das Geschäftsleben aus.»