Die Führungsetagen von BVB und Messe haben die Bodenhaftung verloren

In der kommenden Woche werden die BVB einmal mehr für rote Köpfe sorgen. Am Bankverein müssen die Geleise erneuert werden, und nichts geht mehr. Es rächt sich nun, dass die BVB ihre Infrastruktur über Jahre hinweg haben verrotten lassen. Leidtragende sind wieder einmal die Fahrgäste. Sie müssen schon ständig Reparaturarbeiten, Kursausfälle und Verspätungen hinnehmen. Das bei den Baslerinnen und Baslern einst so beliebte Trämli ist zum Dauerärgernis geworden.