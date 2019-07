Die Freie Strasse – Eine Chance für die Zukunft

Jetzt haben der Regierungsrat und der Grosse Rat endlich der Umgestaltung der Freien Strasse zugestimmt. Frisch und fröhlich deklariert der Regierungsrat, dass viel Spielraum zur Gestaltung und Ausarbeitung besteht. Grossrat Thomas Gander hat das zu Recht infrage gestellt. Es scheint nämlich kein Konzept zu existieren. Die Regierung meint, mit einem neuen Belag und ein paar Bänken sei es gemacht. Was soll damit erreicht werden? Dann hätten wir zwar eine neue Gestaltung, aber alles in allem auch eine Spiesser-Strasse, keine Freie Strasse mit Stil. Ich frage mich auch, warum die Regierung für die Realisierung ganze drei Jahre veranschlagt? Wird die Strasse mit Pinzetten und Feilen umgestaltet?

«Freie Strasse 2023»

Wie kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden? Zuerst sollte es mehr Grossräte wie Thomas Gander geben, die die Beschlüsse der Regierung hinterfragen. Dann sollten die Hauseigentümer die Mieten an der Freie Strasse so gestalten, dass es sich auch innovative junge Geschäfte und Cafés leisten können, sich dort ­niederzulassen. Das wäre die Aufgabe einer Arbeitsgruppe «Freie Strasse 2023», die man schnell ins Leben rufen müsste. Darin sollten Detail­handelsspezialisten, Gastronomen, Hauseigentümer, der Stadtplaner und Jacques Herzog oder Emanuel Christ als visionäre Architekten Einsitz nehmen.

Diese Gruppe sollte «probono» ein wirkliches Konzept ausarbeiten, damit unsere ehemalige «Paradestrasse» (nicht Paradeplatz) in ein paar Jahren in neuem Glanz erstrahlt und es für jeden Freude und Genuss sein wird, sich dort aufzuhalten und nicht nur möglichst schnell durchzulaufen. Schliesslich noch: Die Zulieferer dürften nur zwischen 8 und 10 Uhr an Werktagen Zugang haben und die Ausnahmeregeln zum Befahren der Strasse müssten massiv eingeschränkt werden. Ein paar neue Wessels-Poller würden dafür sorgen!