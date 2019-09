Die BVB benötigen jetzt dringend Entspannung

Eine Korrektur zur Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit leiteten die BVB ein, schon wenige Tage nachdem Erich Lagler weg war. Lagler ist der hochanständige und vor den Sommerferien zurückgetretene BVB-Direktor, unter dem die Mitarbeiterzufriedenheit ins Bodenlose stürzte, der aber in den Augen von Regierungsrat Hans-Peter Wessels alles richtig gemacht haben soll. BVB-Mitarbeiter dürfen ab sofort, so hiess es im Schreiben an die Mitarbeiter vom 12. Juli, jene Überstunden tatsächlich beziehen und anrechnen lassen, die sie zu leisten gezwungen wurden.