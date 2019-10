Der lange Kampf um das Geld

Sibylle Bürgler (Name von der Redaktion geändert) hatte nach dem Treffen gemischte Gefühle. Eine Stunde war sie Marc Hiltbrand, dem Partnervermittler aus Basel, gegenübergesessen, in der Lounge eines Hotels in ihrer Heimatstadt im Mittelland. «Ich hatte das Gefühl, dass er mich als Person erfassen wollte, und er wirkte auch empathisch», sagt Bürgler. Restlos überzeugt von Hiltbrands Kompetenz und Seriosität war sie aber nicht. «Er äusserte sich zum Beispiel abschätzig über andere Partner­vermittlungs-Agenturen, das war ­etwas schräg.»