Der getötete Velofahrer war Martin Vosseler

Am Mittwoch ist ein Velofahrer in der Austrasse in Basel ums Leben gekommen. Nun ist klar: Bei dem Mann handelt es sich um den bekannten Basler Umweltaktivisten Martin Vosseler. Dies bestätigen mehrere Quellen gegenüber der BaZ.

Vosseler war auf der Austrasse in Richtung Spalentorweg unterwegs, als er mit seinem Velo zu Fall kam. Danach sei er von einem Hinterrad des vorbeifahrenden Lastwagens erfasst worden, hiess es in der Mitteilung der Polizei am Mittwoch. Beim Lastwagen-Chauffeur wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Mann war jedoch nicht alkoholisiert.