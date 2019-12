Der Weihnachtsbaum wurde in der Region Basel erfunden

Den Royals nachgemacht

Erst im 19. Jahrhundert schaffte der Baum den Einzug in die Privathäuser der Bürger. So sind Christbäume in Basler Stuben für 1813 bezeugt, als, trotz der durch die napoleonischen Kriege und den Durchzug alliierter Truppen ausgelöste Not, am Weihnachtsbrauch festgehalten wurde.

Für 1820 berichtet Pfarrer Immanuel Stockmeyer, wie seine Stiefmutter ihn als Kind nachts aus dem Bett holte, um ihm als Überraschung den erleuchteten Weihnachtsbaum zu zeigen. Der berühmte Basler Kulturhistoriker Jacob Burckhardt hat als Kind um 1825 ebenfalls erlebt, dass am Weihnachtsmorgen der geschmückte Baum vor seinem Bett aufleuchtete.

1844 wurde schliesslich im Zunfthaus zu Gartnern in der Gerbergasse der erste öffentliche Basler Weihnachtsbaum aufgestellt. Das Publikum war begeistert, der Weihnachtsbaum damit endgültig angekommen. So richtig populär wurde er aber erst via Umweg über Grossbritannien. Dorthin hatte ihn um 1840 Prinz Albert von Sachsen-Coburg, der deutsche Ehemann der britischen Königin Victoria, importiert. Die Monarchin und ihr Mann brachen höfisches Protokoll und zelebrierten Häuslichkeit, indem sie sich wie eine bürgerliche Familie im Kreise ihrer Kinder rund um den Weihnachtsbaum abbilden liessen.

Weihnachtsbäume überall

Damit hielt der Weihnachtsbaum Einzug in alle Schichten. Mit Auswanderern gelangte der Weihnachtsbaum dann in die USA. Dort nahm sich dann Hollywood des Baum-Brauchs an.

Christmas, Santa Claus und Weihnachtsbaum wurden Teil des American Dream samt den weihnächtlichen Evergreens, die uns auch in diesem Jahr schon seit Oktober von überallher entgegenhallen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Weihnachtsbaum dann weltweit exportiert. 500 Jahre nach seiner Erfindung in der ­Region Basel wurde der Weihnachtsbaum damit zu einem ­globalen Phänomen, auch in nichtchristlich geprägten Gesellschaften und Kulturen.