Der Vorhang wird leicht gelüftet

Zum Beispiel, dass der Spielplan am 22. Juni bekannt gegeben wird und dass seine erste Saison nach dreimonatigem Umbau am 9. Oktober beginnt. Dass das Theater gemeinsam mit der Deutschen Oper Berlin eine Inszenierung von Bachs «Matthäuspassion» plant. Dass die derzeitige Musikdirektorin Kristiina Poska das Theater Basel bereits wieder verlässt und dass Ivor Bolton, der Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel, «öfter» im Theater dirigieren soll. Womit von Peter eine alte Forderung erfüllen will: Oper und Orchester sollen nicht auf unterschiedlichen Planeten leben.

Schwierige Schauspieler

Bereits länger bekannt ist, dass mit Jean Denes ein Casting-Direktor gefunden wurde, der zugleich als Betriebsdirektor dient; ebenso, dass Richard Wherlock Ballettdirektor bleibt und dass ein Team von vier Schauspielleuten diese Sparte leiten wird. Die Erzählung, wie von Peter auf diese vier gekommen ist, ist durchaus amüsant. Sie illustriert, dass Schauspieler oft schwierig sind und viel Zuneigung brauchen, während in der Oper auch «unterkomplexe» Naturen reüssieren können. Das Wort vom «Spartenübergreifenden» hört von Peter indes nicht gern. Erstens sei dies ein altmodischer Begriff, und zweitens sei Theaterarbeit immer schon mehrspurig gewesen.

Von Peter zeigte viel Wohlgefallen an den drei Bühnen des Theaters Basel, auch an der Architektur, betonte aber zugleich, dass er «den Bühnenraum verlassen» wolle. Ähnlich unverbindlich äusserte er sich zu der unter seinem Vorgänger Andreas Beck viel diskutierten Frage nach Sinn oder Unsinn eines festen Opernensembles, das praktisch alle Partien übernimmt: «Man braucht für Mozart und Wagner eben unterschiedliche Stimmen.» So dürfte in der Oper auch unter Direktor von Peter (der sich nach deutschem Usus «Intendant» nennt) ein «Rumpfensemble» singen – neben und im Schatten von eingekauften Sängerinnen und Sängern. Auf das Modell «Oper Avenir» mit jungen Stimmen angesprochen, äusserte er freimütig, dies sei «ein tolles Sparmodell».

Benedikt von Peter hat als Opernregisseur viel Erfahrung, und in Luzern schätzt man ihn als Chef eines kleineren Hauses durchaus. In Basel mit dem grössten Dreispartentheater der Schweiz dürfte er vor allem in der Sparte Schauspiel vor der Herausforderung stehen, die Errungenschaften seines Vorgängers Andreas Beck nicht zu unterbieten. Ab Oktober weiss man dann Genaueres.