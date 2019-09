Der Vorhang ist wieder aufgegangen

Dass nicht noch ein weiterer Laden von der Bildfläche verschwand, ist Anneli Cattelan zu verdanken. Die gebürtige Münchnerin hatte über viele Jahre ihren schwer behinderten Sohn gepflegt und leitet ehrenamtlich das Atelier Amiamo, das Masskleidung für Behinderte herstellt. In dieser Funktion kannte Cattelan die Modesa gut. Als diese vor dem Aus stand, handelte die studierte Beamtenfachfrau. «Mein Sohn ist mittlerweile ausgezogen, und am neuen Ort geht es ihm sehr gut. Dadurch ist für mich plötzlich ein unglaublicher Freiraum entstanden.»

Als sie mitbekam, dass die Modesa-Mitarbeiter vor der Kündigung standen und die Kunden die Ladenschliessung bedauerten, sah sie die Zeit gekommen, zu neuen Ufern aufzubrechen. «Die Angestellten wären in der Arbeitslosigkeit gelandet. Dabei haben alle riesiges Know-how und wissen Antworten auf jede Frage, das schätzen die Kunden.»

Im Vorhangbereich stellte die neue Geschäftsführerin eine Innendekorateurin ein, auch eine Stoffeinkäuferin ist mit an Bord. Nach der Geschäftsgründung ging alles sehr schnell. «In drei Monaten musste ich von Grund auf ein neues Ding hochziehen und konnte erst Ende Juni informieren, dass es weitergeht.» Deshalb kam es am Anfang zu Verzögerungen bei der Stofflieferung. «In unserem Kundenwunschbuch stand am Anfang oft, dass Stoffe fehlen. Wir haben kein grosses Lager und müssen die Stoffe selber einkaufen.»

Eine Adresse für Fasnächtler

Die Eröffnung fand nach einer einwöchigen Schliessung am 8. Juli unter dem Namen Modesa Basel statt. Das doch eher raue Marktumfeld schreckte Cattelan nicht ab. «Ich sehe Marktpotenzial, weil es ein Bedürfnis zum Nähen, Reparieren und Kreativsein gibt. Bei uns findet man das Material dazu. Wir bieten eine breite Palette von beschichteten Stoffen, Fasnachts-, Mantel-, Sommer-, Vorhangstoffen und Mercerie an.» Auch die Konkurrenz durch den Onlinehandel fürchte sie nicht. «Da gibt es keine Beratung, und die Kundin kann das Material nicht anfassen.» Weil die Nachhaltigkeit ein Bedürfnis sei, wolle man künftig auch zertifizierte Stoffe ins Sortiment aufnehmen. «Wir schauen generell darauf, wer unsere Zulieferer sind und woher die Stoffe kommen.»

Neben den Bekleidungsstoffen gibt es bei Modesa Basel eine Vorhangabteilung mit eigener Beratung und Nähservice. «Da arbeiten wir mit Ateliers aus der Region zusammen.» Um dem Erfolg ein Stück näher zu kommen, braucht es noch mehr Frequenz im Laden. «Wir haben heute schon 30 Prozent mehr Kunden als zu Beginn, aber es sollte noch mehr werden. Die Leute müssen erst merken, dass es die Modesa wieder gibt.» Am 21. September findet nicht zuletzt deshalb ein Eröffnungsevent statt, für den die begeisterte Passivfasnächtlerin eine Gugge bestellt hat. «Modesa will eine wichtige Adresse für Fasnächtler sein. Das darf doch nicht sein, dass in einer Stadt mit so einer grossen Fasnacht ein Stoffladen zugeht. Deshalb haben wir in diesem Bereich eingekauft und nehmen auch Stoffbestellungen von Fasnächtlern entgegen.»

Modesa Basel, Gerbergasse 14, Basel, geöffnet Mo-Fr von 9–18.30 Uhr, Sa von 9–17 Uhr. Tel. 061 711 01 01. www.modesabasel.ch