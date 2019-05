Der Spülkasten

Ein Glück, dass technische ­Geräte wie etwa Computeranlagen im Keller verschont blieben. Dann kamen während gut zwei Stunden Wassersauger der Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Die Bauleitung organisierte flugs Austrocknungsanlagen. Der Schaden sei der Versicherung ­gemeldet worden, schreibt das Baudepartement im Namen der Bauherrschaften Kanton Basel-Stadt, Uni Basel und Kanton ­Baselland.

Reihe von Wasserschäden

Es ist längst nicht der erste Wasserschaden am Biozentrum. Der schlimmste wurde im vergangenen Herbst kommuniziert, als Wasser über die Betonplatte und Schlammsammler ins Untergeschoss des Gebäudes eindrang. Nachuntersuchungen haben ­zudem ergeben, dass die Entwässerung im Fussgänger­bereich der Velorampe nicht ausreichen. Ebenso beim Eingang, wo zwei äussere Abläufe undicht sind. Es dürfte für weitere Verzögerungen beim Bau führen, der schon im Sommer 2016 hätte in Betrieb genommen werden sollen.

Im vergangenen Jahr ist zusätzlich auch eine Wasserleitung in einem Lüftungsgerät geborsten und hat Teile der Technikzentrale beschädigt. Dann, im Januar, regnete es aus den Lüftungen im obersten Stockwerk: unsorgfältig verschweisste Nähte bei den Anlagen sorgten dafür, dass der 15. Stock gewässert wurde. Der Schaden vom Freitag ist bloss ein weiterer auf einer ­langen Liste.

Der Verdacht, dass all diese Vorfälle im Biozentrum systembedingt sind, bestätigt nun ein ehemaliger Projektleiter. Dies, nachdem ihn die BaZ mit der Erklärung des Baudepartements zum jüngsten Vorfall konfrontiert hat. Dieses schrieb zum Vorfall vom 26. April: «Der Schaden ereignete sich im Rahmen eines periodischen, normalen Spülprozesses der Wasserleitungen, der dazu dient, Verunreinigungen zu vermeiden. Das abfliessende Wasser wurde von einer Pumpe und Wassertank im Keller nicht ordnungsgemäss weggepumpt. In der Folge staute sich das Wasser in den Fallrohren bis in die Höhe der 3. Etage, von wo aus es in einen Elektroschacht ausgetreten ist.» Und von dort floss es über mehrere Stock­werke wieder bis ins dritte UG, vergass man beim Baudepartement noch zu erwähnen.

Gebaut wie ein Siphon

«Mich wundert gar nichts mehr», lacht der ehemalige Projektleiter und erklärt, dass das Biozentrum nie hätte so gebaut werden dürfen. Als sinnloser Siphon sei die Entwässerungsanlage konzipiert. Man sammle das Wasser im dritten Untergeschoss, um es mit teurer Energie wieder hinauf ins Kanalisationsnetz zu pumpen, statt es gleich auf dieser Höhe einleiten zu lassen. Ohnehin sei die Sanitärplanung dermassen schlecht gewesen, dass man die Steig- und Fallrohre durchs ganze Gebäude zweimal gebaut habe. Schon der Baubeginn habe sich für den Generalunternehmer Erne AG um sechseinhalb Monate verzögert – wegen der gesamthaft schlechten Planung.