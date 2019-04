Der Schrottplatz-Wärter

Die Wanderschuhe hat Eduard Rutschmann (65) in seinem kleinen Anwesen im Schwarzwald immer griffbereit, um zusammen mit seiner Lebensgefährtin, SVP-Grossrätin Daniela Stumpf, am Wochenende und in den Ferien loszuziehen. Jetzt, da der Frühling durch Wälder und Schluchten unweit vom Feldberg zieht, hätte Rutschmann eigentlich mehr Lust, herumzustreifen und in einem der vielen Bauerngasthöfe der nahen Umgebung einzukehren statt zu politisieren. Doch wieder einmal hindert ihn seine Partei daran.