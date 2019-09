Der Riese mit besonderen Fähigkeiten

Die US-Car-Szene in der Schweiz ist eine Welt, über die die meisten Baslerinnen und Basler wenig wissen. Im aargauischen und bernischen Mittelland gibt es einige der grössten Autohändler der Schweiz, die auf den Import amerikanischer Fahrzeuge spezialisiert sind. Auf einer Fläche von mehreren Fussballfeldern stehen bei diesen Händlern Dutzende Full-Size ­Pickups dicht an dicht, daneben unzählige Muscle-Cars von Dodge, Ford oder Chevrolet.

Besitzer von Autos der Marken Dodge und RAM pflegen einen besonderen Zusammenhalt. Sie grüssen sich beim Kreuzen auf der Strasse. Via Social Media organisieren sie regelmässig gemeinsame Ausfahrten an US-Car-Treffen. Dann fahren Dutzende RAM, Durangos, Chargers und weitere Dodges im Konvoi durch die Schweiz.

«Dodge-Besitzer sind tolle Leute», sagt Fringeli. Sorgen bezüglich negativer Reaktionen an der Messe wegen seiner aussergewöhnlichen Fahrzeuge macht er sich nicht – seit er gesehen hat, was an den übrigen Ständen gezeigt wird. Tatsächlich ist die Messehalle voll von PS-starken SUV aller Marken.

Ford testet Elektro-Pickup

Die CO2-Diskussion geht auch an den Zugpferden amerikanischer Mobilität nicht spurlos vorbei: RAM, Chevrolet und Ford haben längst die Entwicklung von Pick-ups mit Hybrid-Antrieb angekündigt. Ford hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem der Prototyp eines vollelektrischen F-150, der meistverkaufte Pick-up in den USA, 10 voll beladene Eisenbahnwaggons zieht.

Auto/Mobil Basel 2019, 13.–15. September, Messe Basel, Halle 2. Eintritt frei.