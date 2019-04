Der Mei-Mei-Polizist

«Ah, Sie sind jetzt dieser Ranger. Schön, dass Sie da sind», spricht eine Joggerin im Naherholungsgebiet Lange Erlen Yannick Bucher an. Der 30-Jährige ist seit Ende Februar einer von drei Rangern, die im grenzüberschreitenden Landschaftspark entlang der Wiese zum Rechten schauen. ­Bucher nennt seine Aufgaben in erster Linie «sensibilisieren, informieren und vermitteln in Konflikten». Davon gibt es in dem sechs Quadratkilometer grossen Gebiet einige. Sie ver­laufen entlang der Trennlinie Mensch-Mensch und Mensch-Natur.