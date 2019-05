Der Kampf gegen die Topverdiener-Steuer-Initiative beginnt

Praktisch unwidersprochen konnten die Juso und die SP ­Basel-Stadt bisher für ihr Anliegen werben, mit dem sie auf die Portemonnaies der Gutsituierten zielen. Wer über 200'000 Franken im Jahr verdient, soll demnach neu 28 statt wie bisher 26 Prozent Steuern an die Staatskasse abliefern. Bei einem Einkommen ab 300'000 Franken würden neu 29 statt 26 Prozent Steuern fällig. Die Initiative sei «nicht extrem, sondern sehr ­moderat», sagte der Basler SP-Nationalrat Beat Jans am 11. April im Gewerkschaftshaus.

Mittelstand zahlt den Preis

Gestern gingen die bürgerlichen Parteien zum Gegenangriff über. Argumentativ werden sie unterstützt von der Handelskammer beider Basel sowie dem Gewerbe- und dem Arbeitgeberverband Basel-Stadt. Von einem «moderaten» Anliegen könne keine Rede sein, erklärten Vertreter von FDP, LDP, CVP, SVP, BPD und Grünliberalen in der Safran-Zunft. «Die Initiative ist schädlich», sagte Michael Hug, Vizepräsident der LDP. Sie vertreibe just jenen kleinen Prozentsatz der Bürger, die bereits heute überproportional viel in die Steuerkasse einzahlten.

Laut dem bürgerlichen Komitee tragen heute nur drei Prozent der Steuerpflichtigen zu mehr als 25 Prozent der Steuereinnahmen von Basel-Stadt bei. Unter dem Strich erhalte fast die Hälfte der Bevölkerung mehr Geld vom Staat, als sie ihm zahle.

«Nicht zu spät»

Die Linke erhofft sich dank der Topverdiener-Steuer Einnahmen in Höhe von 16 Millionen Franken. Würden Topverdiener jedoch vergrault und möglicherweise aus dem Kanton vertrieben, drohten Minder- statt Mehreinnahmen. «Dann», sagte Hug, «wäre es wohl wieder einmal der Mittelstand, der den Ausfall kompensieren müsste.»

Die Initiative sei nicht nur ­unnötig, sondern auch «ungerecht», sagen die Bürgerlichen. Mit der Erhöhung der Dividendenbesteuerung von 50 auf 80 Prozent im Rahmen der vom Stimmvolk gutgeheissenen Basler Steuervorlage «werden Topverdiener bereits zusätzlich zur Kasse gebeten», so FDP-Präsident Luca Urgese.

Zwei Wochen noch dauert es bis zur Abstimmung. Die Stimmcouverts sind verteilt, die Stimmzettel vielfach schon ausgefüllt. Läuft die Nein-Kampagne ins Leere? «Nein, wir können noch Einfluss nehmen», sagt Michael Hug: «Es ist nicht zu spät.»