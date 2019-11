Der «Graue Block» darf seine Personalien abgeben

Als die Gegendemonstranten bei der Messe auf die PNOS-Aktivisten trafen, sah sich die Polizei gezwungen, die beiden Lager voneinander fern zu halten. Im Laufe des Nachmittags kam es bei der Messe oder beim Badischen Bahnhof zu Angriffen auf PNOS-Aktivisten und Steinwürfen gegen Polizisten. Die Polizei setzte Gummischrot ein. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, seien fünf Aktivisten der PNOS, wie zwei Polizisten durch Gewalttaten von linken Gegendemonstranten verletzt worden. Gummischrot hat mindestens einen Gegendemonstranten verletzt.

Nach der Demonstration suchte die Staatsanwaltschaft die mutmasslichen Gewalttäter mittels Bildbeweisen. In der Zwischenzeit hat die Staatsanwaltschaft 35 Personen Verfahren eröffnet. 20 weitere schrieb die Behörde vor kurzem mittels verpixelter Fotos auf dem Internet zur Fahndung aus. Die Staatsanwaltschaft übt damit Druck auf diese Personen aus, sich bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Ansonsten zeigt die Staatsanwaltschaft die Bilder der mutmasslichen Gewalttäter in einem nächsten Schritt.

Tröpfchenweise dürfen die Demonstranten den Polizeiposten betreten, um ihre Personalien abzugeben.

Eine Gruppe von betroffenen Eltern und älteren Teilnehmern der Gegendemonstration beschlossen am Freitag, sich mit den auf dem Internet publizierten mutmasslichen Gewalttätern zu solidarisieren. Um 17 Uhr versammelten sich rund 50 Personen unter dem Namen «Grauer Block» auf dem Messeplatz und marschierten anschliessend zum nahe gelegenen Claraposten der Polizei.

Ein Polizist wies die Teilnehmer an, sich in Zweiergruppen ins Revier zu begeben, um ihre Personalien abzugeben. Dies ist von den Mitgliedern des «Grauen Blocks» ausdrücklich so gewünscht: Sie wollen sich freiwillig als Teilnehmer jener Demonstration vor einem Jahr outen, um ihre Verbundenheit mit denjenigen Aktivisten zu symbolisieren, nach denen momentan gefahndet wird.