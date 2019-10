Der Glöckner von Basel

Baur erzählt mit warmem Timbre in der Stimme, die jahrelang sein Markenzeichen war, als er für das Schweizer Radio als Freizeit-Sportreporter im Einsatz war und Fussballspiele kommentierte. Da biegt plötzlich eine Frau um die Ecke, im Schlepptau ein Dutzend Buben und Mädchen. Als sie Franz Baur entdeckt, hält sie inne und ruft: «Das gibts ja nicht. So ein Zufall! Kinder, wisst ihr, wer dieser Mann ist? Das ist Herr Baur, er war mein Primarlehrer.»

Die Frau ist Mirjam Kaller, ­Leiterin des staatlichen Kindergartens am Claragraben. Sie erklärt: «Franz Baur war grossartig, er hat bei mir damals in der Heimatkunde das Interesse für baslerische Brauchtümer geweckt. Diese Begeisterung versuche ich nun selber meinen Kleinen weiterzugeben.» An ihre Zöglinge gewandt, sagt die Kindergärtnerin: «Seht ihr die zwei kleinen Fenster oben an der Turmspitze? Von dort aus wird Herr Baur am Samstag den Leuten mit einem Handschuh zuwinken, dazu in ein kleines Horn blasen und dann die Herbstmesse einläuten.» Die Augen der Kinder beginnen ehrfürchtig zu leuchten.

Neue Jacke als Lohn

Wir nehmen den Weg hinauf zum Turm in Angriff. Franz Baur bezwingt die 117 schiefen, engen Stufen aus Holz mit sportlichem Elan. Dann stehen wir im Turmzimmer. Franz Baur öffnet kurz die Fensterchen und streckt denKopf in den Wind. Er erklärt: «Hier oben ziehe ich also am einen Glockenseil, mein Assistent Florian von Bidder am ­anderen Seil. Genau fünfzehn Minuten lang. Das braucht eingewisses Rhythmusgefühl. Und kann ganz schön in die Arme ­gehen.»

Franz Baur schafft das locker. Er läutet die Glocken der Martinskirche nämlich nicht nur zur Herbstmesse, sondern jeweils auch am letzten Freitag im November zum Dies academicus der Universität sowie zum ­Neujahr. Übung macht den Meister­glöckner.

Franz Baur hat einen wollenen schwarzen Handschuh aus dem Vorjahr mitgebracht. «Ein Mitglied der Freiwilligen Basler Denkmalpflege überreicht mir heute Samstag zum Einläuten den Handschuh für die linke Hand. Denjenigen für die rechte Hand erhalte ich erst beim ­Ausläuten.»

Der Brauch geht auf alte Zeiten zurück, als es Glöckner gab, die nicht mehr zum Ausläuten erschienen, weil sie ihren Lohn– damals eine neue Jacke – schon auf sicher hatten.

Heute Samstag bedient Franz Baur die Glöcklein zum 31 Mal. Nie fiel er in den vergangenen Jahren aus. Nie war er krank. Nie gab es eine Panne. Er hat das Messeglück auf seiner Seite. 1998 konnte ein Malheur gerade noch abgewendet werden. Das Seil aus Naturhanf war spröde geworden und riss – bei einem Probeläuten im September. Es konnte rechtzeitig ersetzt werden.

Es wird wohl auch heute Samstag alles gut gehen. Sofern nicht jemand sein Auto vor das Türchen beim Seiteneingang der Martinskirche stellt und Franz Baur den Zugang versperrt.